Apesar de o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, no sábado 26), não ter tirado o Cruzeiro na zona de rebaixamento, a postura ofensiva do time foi bastante elogiada pelo técnico Abel Braga, que adianta que esta será a tônica do jogo da equipe celeste, independentemente do adversário e do local da partida.

“Vamos jogar na frente, tentando pressionar, sufocar. Não pode ser diferente. Não tem condição de ser diferente”, registra o treinador, que destaca ter o aval da equipe. “Essa é a nossa forma de jogar. E os jogadores comprarem a ideia”, assinala Braga.

Para ele, não faltou ousadia e ambição ao Cruzeiro diante do Fortaleza. Apesar de ter não alterado a posição do time na tabela, Braga ressalta que, “queira ou não queira, são cinco jogos sem perder e somamos mais um ponto”. Ele lembrou que, quando chegou, a situação era diferente, com nove jogos sem ganhar.

Não lhe intimida o fato de jogar fora contra o Botafogo, adversário direto na luta contra o rebaixamento. “Conseguimos contra o Corinthians. Vencíamos a Chapecoense até os 95 minutos de jogo, até levar o gol”, analisa.