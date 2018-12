É questão de espera para o volante Jair ser anunciado como o mais novo reforço do Atlético para a temporada 2019. O jogador está em litígio com o Sport Recife, com liminar de passe livre após atraso salarial. Entretanto, o Galo negociou diretamente com o clube da Ilha do Retiro para ter o jogador de 24 anos sem problemas de "idas e vindas" na Justiça do Trabalho. Jair será contratado em definitivo, com o alvinegro mineiro cedendo um jogador ao Leão.

Ao Hoje em Dia, o presidente recém-eleito do Sport, Milton Bivar, confirmou o acerto entre os clubes pela transferência de Jair a Belo Horizonte: "Está tudo certo entre nós. O Atlético é um parceiro", afirmou o mandatário, também acrescentando que na negociação, ficou acordado a ida de um atleta do Galo para o Sport de forma emprestada.

As especulações dão conta que este nome seria o zagueiro Nathan, mas o Sport gostaria de ter o meia-atacante Dodô, destaque do Fortaleza. Ao HD, entretanto, o empresário do armador, Hélcio Alisk, informou que seu cliente está adiantado para uma renovação de empréstimo com o atual campeão da Série B.

Jair, com 24 anos e passagem pela base do Internacional, deve ter 60% dos direitos econômicos comprados pelo Atlético, segundo informou o jornalista e apresentador da Band Minas e da Rádio 98FM, Héverton Guimarães. O jogador foi destaque do Juventude na Série B, até assinar com o Sport até dezembro de 2019. Com um atraso salarial de três meses, conseguiu quebrar este contrato na Justiça Trabalhista de Caxias do Sul (3ª vara).

Entretanto, o Atlético, mesmo podendo fazer um contrato diretamente com o jogador, preferiu driblar a possibilidade de tal acordo ser derrubado pelo Sport na Justiça, e negociou diretamente com os pernambucanos, que devem resolver as pendências com Jair de forma amigável.