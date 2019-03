A primeira colocação da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, garantida pelo Atlético com a vitória por 3 a 2 sobre o América, no clássico de ontem, no Mineirão, é apenas uma das quatro definições que aconteceram na décima rodada.

No sábado (16), os 3 a 0 do Cruzeiro sobre o Tupi, em Juiz de Fora, rebaixaram o Galo Carijó ao Módulo II. No mesmo dia, a vitória por 2 a 1 do Boa Esporte sobre o Patrocinense, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, classificou o time de Varginha às quartas de final.

E o Sul de Minas será 100% na próxima etapa do Estadual, pois a Caldense também se classificou com a goleada de 3 a 0 sobre o Tupynambás, na manhã de ontem, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

Assim, a última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, que será toda disputada na próxima quarta-feira, com todos as partidas às 21h30, definirá mais três clubes classificados às quartas de final e o segundo rebaixado ao Módulo II.

Na briga pelas quartas de final, o confronto mais importante será entre Tombense e Patrocinense, no Almeidão, em Tombos. O time de Patrocínio se garante com um empate. Os donos da casa precisam vencer para voltar ao G-8.

Diante do time reserva do Atlético, pois isso é praticamente uma certeza na Cidade do Galo com o primeiro lugar já assegurado, o Tupynambás precisa da vitória para se manter no G-8 e disputar as quartas de final em confronto que será disputado no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

A mesma situação vive o Villa Nova, que é o oitavo, e encara o Boa Esporte, no Melão, em Varginha. O time da casa defenderá a quarta posição, que garante o direito de jogar a próxima fase com o mando de campo no jogo único.

Na rota do rebaixamento, mas com remotas chances de classificação também, o Guarani encara o América, no Independência, precisando vencer e contar com dois desses três resultados: empate do Tombense e derrota de Villa Nova e Tupynambás.

De toda forma, o Guarani precisa vencer o América até pela sua sobrevivência, pois até com um empate, caso a URT vença o já rebaixado Tupi, no Zama Maciel, ele só não será rebaixado se o Tombense perder por pelo menos três gols de diferença do Patrocinense, em partida que será disputada em Tombos.



Segundo lugar

A briga pelo segundo lugar geral envolve Cruzeiro e América, que jogam em Belo Horizonte. A Raposa segue na vice-liderança vencendo a Caldense, já classificada às quartas, no Mineirão.

O Coelho, para voltar ao segundo lugar, tem de vencer o Guarani, que briga contra o rebaixamento, no Independência, e ainda contar pelo menos com um empate do time de Mano Menezes no Gigante da Pampulha.