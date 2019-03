A última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro não teve mudança nas quatro primeiras posições, que seguiram com Atlético, Cruzeiro, América e Boa Esporte, respectivamente.

Assim, eles disputam as quartas de final, com jogos sábado, domingo e segunda-feira, como mandantes da partida única.

Essa é a vantagem solitária que carregam os quatro primeiros colocados da primeira fase do Estadual, pois em caso de empate no confronto pelas quartas, o classificado às semifinais será conhecido nos pênaltis.

Com a primeira posição assegurada desde o último domingo, quando fez 3 a 2 no América, no Mineirão, o Atlético, que colocou em campo um time reserva, venceu o Tupynambás por 2 a 1, em Juiz de Fora, e volta a enfrentar o Baeta domingo, às 16h, no Mineirão.

Isso porque o Tupynambás, que volta a disputar o Módulo I depois de quase 50 anos, ficou na oitava colocação.



REPETIÇÃO

Adversários nas quartas de final do ano passado, Cruzeiro e Patrocinense voltam a se enfrentar. A Raposa manteve a segunda posição com os 3 a 0 sobre a Caldense, no Mineirão.

O Patrocinense, apesar de perder por 3 a 0 para o Tombense, no Almeidão, em Tombos, ficou na sétima colocação.

O América, que poderia ser o segundo colocado, mas para isso dependia de tropeço do Cruzeiro, não fez também a sua parte e ficou no 2 a 2 com o Guarani, que deixou o Independência rebaixado.

Nas quartas, o Coelho encara a Caldense, na segunda-feira, às 20h, em partida que será disputada também no Horto e que fechará as quartas de final.



INTERIOR

O único confronto entre clubes do interior reunirá Boa Esporte, que assegurou a quarta posição fazendo 2 a 0 sobre o Villa Nova, em Varginha, e Tombense. O jogo entre eles será sábado, às 21h, no Melão.

Campeã do interior em 2016 e 2017, a URT, que fez péssima campanha este ano, evitou o rebaixamento com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Tupi, que teve sua queda ao Módulo II decretada pelo Cruzeiro no sábado passado.