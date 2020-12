Rafael Sóbis foi o grande nome na goleada por 4 a 1 em cima do Brasil de Pelotas, no sábado (5), no Mineirão, mas outro atleta do Cruzeiro chegou a dividir esse protagonismo em grande parte da partida. De volta ao time titular, na vaga de William Pottker, lesionado, o atacante Arthur Caike teve papel fundamental, com um gol e por ter sofrido o pênalti convertido pelo ‘Tio Sóbis’.

Agora, o veloz avante tenta ser decisivo novamente, nesta terça-feira (8), às 21h30, diante do CRB, no Rei Pelé, para reconquistar de vez um lugar entre os 11 e, obviamente, ajudar os celestes na Série B do Brasileiro.

"Feliz por ter voltado a ser titular e podendo ajudar a equipe a abrir o placar (contra o Brasil de Pelotas). E teve o lance do pênalti também. Estou feliz de ter contribuído. Espero dar continuidade nos próximos jogos”, ressalta.

Caike anseia que sua equipe mantenha nos dois duelos consecutivos fora de casa, contra o CRB e, depois, ante o Vitória, na sexta (11), a mesma concentração exibida nos triunfos sobre América e Brasil de Pelotas.

"Estamos com uma forma, uma identidade, principalmente fora de casa, com mais concentração. Todos (os jogadores) entram mais pilhados, principalmente agora (em jogos) que podem nos colocar mais à frente na tabela. Sabemos que será difícil. Mas estamos vindo de grandes resultados e queremos manter isso. Vamos lutar para nos manter assim até o final”, disse.

O Cruzeiro aparece em 11° lugar, com 34 pontos, um a mais que o CRB, o 13°.