Se renovação contratual valesse na brincadeira de "pedir música no Fantástico" a diretoria do Atlético estaria, talvez, próxima de alcançar tal façanha. É que o staff alvinegro tenta renovar pela terceira vez em menos de um ano o contrato do polivalente Nathan.

Emprestado ao Galo pelo Chelsea-ING, o meio-campista de 24 anos está nos planos do técnico Jorge Sampaoli, mas o contrato de empréstimo do jogador com o time atleticano vence no dia 30 de junho.

"É um jogador que faz muitas posições, o Sampaoli gosta dele. Vamos fazer o possível para que permaneça", disse Alexandre Mattos, em entrevista ao programa Papo de Setoristas do Atlético, no canal do jornalista Breno Galante, no Youtube.

O diretor de futebol atleticano não esconde o desejo de renovar o contrato de Nathan e a ideia é ter o jogador, pelo menos, até o fim de 2020. Entretanto, tudo depende de acertos com o Chelsea.

"Eu já conversei com ele e com o seu representante. Há uma ideia de permanência aqui. Nós estamos com uma dificuldade lá no Chelsea. Parece até que botaram uma data para retorno do Campeonato Inglês (17 de junho), talvez isso ajude a resolver com o Chelsea. O quanto antes melhor", complementou Mattos.

Emprestado ao Atlético em julho de 2018, Nathan encerrou seu primeiro ano no clube em julho de 2019. Teve o seu empréstimo renovado em seis meses por duas vezes, em julho do ano passado e em janeiro desta temporada 2020.

No geral, Nathan fez 44 partidas pelo Galo, e marcou cinco gols.