O técnico Mano Menezes confirmou em entrevista concedida nessa sexta-feira (29), que haverá rodizio de jogadores nos próximos jogos da Raposa. Apesar de admitir a troca entre os atletas, Mano garantiu que a equipe vai com força máxima buscar bons resultados em todos os confrontos. O técnico ainda afirmou que não vai fazer alterações na maior parte da equipe.

“Tem jogos que a força máxima é o jogador que está fora, que vai estar numa condição física muito melhor e vai entrar e produzir melhor do que aquele que está saindo”, afirmou o treinador.

O experiente comandante gaúcho disse ainda que não é hora de priorizar nenhuma partida específica. Mano usou a expressão “Hora da onça beber água” entendendo o momento vivido equipe celeste.

O fato de sua equipe estar há 6 jogos sem tomar gol também foi lembrado pelo treinador. A ultima vez que o clube atingiu esse número de jogos sem ser vazado foi há 21 anos atrás.

Sobre o confronto de domingo (31) contra o América, pela semifinal do Campeonato Mineiro, Mano Menezes avaliou que as equipes já estão em diferentes estágios em relação ao confronto da fase inicial do Mineiro. O treinador disse ainda que o clube está acostumado a conseguir bons resultados fora de casa em duelos mata-mata e vai buscar a vitória do Independência

Hugo lobão*

Sob supervisão de Alexandre Simões