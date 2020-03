A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (15), no Independência, foi a primeira do Coimbra no Campeonato Mineiro. De quebra, os três pontos conquistados no Horto tiraram a Águia da zona de rebaixamento do Estadual. O resultado fez com que o time comandado pelo técnico Diogo Giacomini chegasse aos sete pontos e subisse para a décima posição na tabela, com três pontos de vantagem para o Villa Nova, primeira equipe dentro do Z-2.

Além de marcar a primeira vitória do Coimbra na elite do futebol mineiro, a partida desse domingo também foi especial para um jogador. Aos 20 anos, o atacante Victor Ribeiro estreou no time principal no duelo com a Raposa.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estrear em um jogo dessa grandeza, logo contra o Cruzeiro em um momento delicado na competição para as duas equipes. A sensação é de dever cumprido que servirá para sempre em minha vida profissional como uma grande experiência”, afirmou Ribeiro, que foi formado nas categorias de base do time de Contagem.

Ainda extasiado pela estreia no Campeonato Mineiro, o atacante destacou a importância da vitória para as pretensões da equipe no torneio.

“Eu costumo dizer que a força do grupo fará muita diferença para o final do campeonato e nesse jogo não foi diferente. Tentei me concentrar o máximo e tive muita ajuda dos meus companheiros. Foi uma vitória inesquecível para vida de cada um e foi um passo muito grande para a grandeza do Coimbra. Isso nos fortalece cada vez mais para essa reta final da competição”.

Nas duas últimas rodadas da primeira fase do Mineiro - ainda sem datas marcadas, em função da pandemia de coronavírus - o Coimbra recebe o Tombense, no Independência, e encerra a fase inicial da competição contra o Villa Nova, em Nova Lima.