A estreia com empate por 2 a 2 contra o CSA, de Alagoas, não deixou muito satisfeito o técnico Vagner Mancini, escolhido pela diretoria para ser o substituto do demitido Rodrigo Santana no Atlético.

Após a partida no Rei Pelé, em Maceió, Mancini concedeu a primeira entrevista coletiva pós-jogo pelo novo clube e não se mostrou contente com o resultado conquistado fora de casa.

"Acho que o resultado foi injusto e o Atlético merecia a vitória. No segundo tempo, tivemos volume de jogo e viramos o placar com um jogador a menos. O time foi o dono da posse de bola e atacou mais; dono do jogo. Acho que fez um primeiro tempo razoável e, no segundo, subiu muito de produção", comentou Mancini.

"Os erros acontecem e muitas vezes você tem chance de reverter a jogada. Foram dois nos quais tomamos o primeiro gol e depois o gol de pênalti (de empate). Mas vi muita coisa boa, um time que saiu para o jogo na segunda etapa. Fez muita jogada dos lados, triangulação. Chances desperdiçadas. Mas o time estava travado no começo do jogo", finalizou.

Com 32 pontos, o Atlético agora é o 12º colocado na tabela de classificação. Domingo (20) o time volta a campo e encara o Santos, no Independência.