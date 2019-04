Dentre os mais de 51 mil torcedores que acompanharam a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Atlético, alguns eram bastante especiais para o atacante Pedro Rocha, que fez sua estreia com a camisa celeste justamente na primeira partida da final do Campeonato Mineiro.

Sob os olhares de seus familiares, dentre esses o do pai Jessé Neves, e, também, da filha Vitoria, Pedro Rocha atuou durante 33 minutos após entrar na vaga do apagado Rodriguinho.

“Importante (jogar com o calor da torcida no Mineirão). Feliz pela estreia, ainda mais pela vitória. O apoio do torcedor foi fundamental para nós. A família toda acompanhou e isso deixou tudo mais especial”, disse o atacante

Mesmo o técnico Mano Menezes tendo à disposição um atleta mais entrosado com o grupo, no caso o atacante David, o treinador optou por Pedro Rocha no último domingo.

“Todo jogador quer jogar os grandes jogos, e estrear no clássico para mim foi muito importante, fiquei muito feliz por isso e pelo resultado positivo”, comentou Pedro Rocha.

O campeão mineiro de 2019 será conhecido no próximo sábado. Atlético e Cruzeiro se enfrentam na partida de volta da final do Estadual a partir das 16h30, no estádio Independência.