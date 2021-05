Depois que foi rebaixado para a Série B do Brasileiro em 2001, o América demorou uma década para voltar a integrar da elite nacional. O retorno em 2011, alcançado em 2010, significou a primeira vez do Coelho numa edição da Era dos Pontos Corridos do torneio.

Desde então, são quatro participações na Primeira Divisão, incluindo a de 2021. E justamente a atual edição reserva uma “novidade” ao Alviverde: será a primeira vez que a equipe estreia fora de casa na competição sob esta forma de disputa.

Em 2011, o Coelho debutou como mandante, em Sete Lagoas. E se deu bem. No dia 22 de maio, bateu o Bahia, de virada, por 2 a 1. Já em 2016, precisamente em 15 de maio, não teve a mesma sorte. Jogando no Independência, perdeu para o Fluminense, por 1 a 0.

A última participação da equipe mineira, até então, no Brasileiro aconteceu em 2018; e na estreia, goleada para cima do Sport, por 3 a 0, no Horto, no dia 15 de abril.

O início de trajetória do América na competição de 2021 será fora de casa, na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR, neste domingo (30), às 18h15. Será o começo de uma jornada pela permanência na elite, pela primeira vez, por dois anos seguidos, na Era dos Pontos Corridos.