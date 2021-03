Um gol, uma assistência e um pênalti sofrido. Assim foi a estreia do meia Nacho Fernández com a camisa do Atlético. Nesta sexta-feira (19), o Alvinegro venceu o Coimbra por 3 a 0 e, com 15 pontos, segue firme na ponta da tabela do Campeonato Mineiro. Na Argentina, o debute do ex-jogador do River Plate bombou!

Destacando o primeiro jogo do "hermano" com a camisa atleticana, o Diario Olé recebeu milhares de cliques e, por tudo o que o camisa 26 fez no ex-clube, acabou alcançando números incríveis de audiência. Conforme apurou o Hoje em Dia, a matéria que mostrou aos argentinos como foi o desempenho do meia foi a segunda mais lida do dia, ficando atrás apenas da agenda diária.

Aos 31 anos, Nacho vive a primeira experiência fora do país de origem. Considerado o melhor da posição em 2020 no país, ele foi contratado pelo Atlético por mais de R$ 30 milhões e assinou por três temporadas com os brasileiros.

Nas redes sociais, o cartão de visitas de Fernández causou celeuma e êxtase no torcedor. Já no primeiro duelo, ele já caiu nos braços da Massa e virou o assunto da noite.