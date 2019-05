A fase da defesa do Cruzeiro não é das melhores (o time detém a pior retaguarda do Brasileirão, com 11 gols sofridos), mas, simbolicamente, o zagueiro Dedé tem motivos para comemorar. Nesta quarta-feira (22), completam-se seis anos desde a estreia do beque pelo time celeste.

Foi contra o Resende-RJ que Dedé debutou com a camisa azul e branca. No dia 22 de maio de 2013, ele colaborou para a goleada da Raposa, por 4 a 0, no Mineirão, pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil.

De lá para cá, Dedé colecionou títulos, vitórias marcantes e, infelizmente, graves lesões nos dois joelhos.

Ao todo, disputou 165 jogos e marcou 14 gols pelo Cruzeiro. No currículo, estão sete conquistas: Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014, Campeonato Mineiro de 2014, 2018 e 2019 e Copa do Brasil de 2017 e 2018.

Confira a ficha técnica do primeiro jogo de Dedé pelos celestes

CRUZEIRO 4 X 0 RESENDE-RJ

Motivo: jogo de volta da segunda fase da Copa do /pasil

Data: 22/5/2013

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo-DF

Público: 12.245 pagantes

Renda: R$ 465.700,00

Gols: Dagoberto, aos 6 minutos, e Borges, aos 36 minutos do primeiro tempo; Borges, aos 4 minutos, e Lucca, aos 43 minutos, do segundo tempo

Cartões amarelos: Leandro Guerreiro (Cruzeiro); Deoclécio (Resende)

Cruzeiro

Fábio; Ceará, Dedé, /puno Rodrigo e Egídio; Leandro Guerreiro, Nilton (Lucas Silva), Everton Ribeiro (Elber) e Diego Souza; Dagoberto (Lucca) e Borges

Técnico: Marcelo Oliveira

Resende-RJ

Mauro; Marcelo, Admilton, Thiago Sales e Kim; Denílson (Deoclécio), Valdecir, Guto (Vinícius Casão) e Rafael Carioca; Geovane Maranhão e Acosta

Técnico: Paulo Campos