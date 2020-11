De destaque do Atlético na Copinha a peça do elenco do técnico Jorge Sampaoli. Que 2020 foi de mudança profunda na vida do jovem ataque Calebe, isso não resta dúvidas. Contudo, a estreia do jogador de 20 anos pela equipe principal não foi no cenário ideal.

Acionado pelo comandante argentino aos 39 minutos do segundo tempo, quando o Galo já perdia para o Palmeiras por 3 a 0, o jogador contratado junto ao São Paulo foi parabenizado por companheiros da base, amigos e familiares, por meio das redes sociais. O placar, indigesto, não foi mais importante que a estreia entre os "consagrados".

Nascido em Monte Azul Paulista, a 450km da capital, Calebe, tem como hobby tocar bateria. Além disso, tem como uma das grandes inspirações no futebol a família. “Meu pai é de Feira de Santana, na Bahia, e jogou no Atlético Monte Azul. Devo muito a ele", contou o atacante, em entrevista à TV Galo.

E é na cidade-natal onde está grande parte de sua torcida. “Minha mãe é de lá. E tenho dois irmãos”, sintetiza Calebe, fã incondicional do pacato município paulista.

“Gosto muito de passar as férias com minha família em Monte Azul. Um momento para ficar mais calmo. Uma cidade muito boa de se morar. Não tem muita violência, é muito tranquila. Lá também tem a Festa de Agosto, comemorada na Praça Principal, com barraquinhas e bingo comemorativo”, finalizou, também à TV do clube, em entrevista concedida no início da temporada.