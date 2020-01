O time principal do Cruzeiro ainda está em busca de uma consolidação para a disputa do Campeonato Mineiro, que terá início no dia 22 de janeiro contra o Boa Esporte, no Mineirão. Com jogadores incertos, como Dedé e outras peças indefinidas, os garotos que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior estão no radar do treinador Adilson Batista. O técnico celeste buscou apoio com seu ex-colega de zaga, Célio Lúcio, que comanda a equipe sub-20 do clube para definir a equipe principal.

O Cruzeiro tem sobrado na "Copinha"; terminou a primeira fase na liderança do Grupo 27, com 9 pontos, após derrotar o Oeste por 3 a 1. O bom desempenho da equipe sub-20 será fundamental para a formação do elenco de Adilson, que cita nomes como os zagueiros Jonathan e Paulo. Eles poderão compor a zaga ao lado do experiente Léo e também com Manoel, que retornou ao clube.

Outro nome que poderá subir para o principal é o atacante Caio Rosa. O jovem de 18 anos foi formado no clube e poderá ser uma peça no setor ofensivo, ao lado do armador Marco Antônio. Os dois atletas têm sido protagonistas na boa campanha do time nessa primeira fase da Copa São Paulo.