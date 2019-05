Se, no presente momento, o Atlético ainda não conseguiu a receita ideal para se reforçar dentro das quatro linhas e aumentar os sonhos da Massa de dar uma volta olímpica ainda nesta temporada, um estudante de gastronomia e chef de cozinha achou um jeitinho bem caseiro de fortalecer a marca do clube além das montanhas de Minas Gerais.

Mauro Henrico da Costa, de 30 anos, aproveitou as visitas a importantes restaurantes do país e também do exterior para presentear cozinheiros e chefs com a camisa do clube de coração. Tirando dinheiro do próprio bolso, o estudante da Faculdade Promove começou a saga em 2017, em viagem a São Paulo.

"A história começou quando, em julho de 2017, fui fazer um estágio com a Bel Coelho, uma das chefs mais reconhecidas do Brasil. Lá em São Paulo, aproveitei para ir a vários restaurantes fazer uma espécie de estágio de visita. Comprei algumas camisas do Galo e as levei na mala com o intuito de presentear as equipes de cozinha por onde eu fosse passando", conta Mauro ao Hoje em Dia.

"A minha intenção é levar o nome do Galo e uma memória de BH e, para mim, nada representava melhor a cidade", acrescenta.

Juan Valdez, chef madrilenho, também foi presenteado pelo estudante atleticano

Contudo, foi no Peru que ele alcançou com todos os méritos a missão. Em visita ao Restaurante Central, um dos mais premiados da América Latina, o estudante conheceu Virgilio Martínez, eleito em 2017 como o melhor chef do mundo e classificado por Mauro como o "Messi da Gastronomia". O peruano, inclusive, leva no currículo a Estrela Michelin, maior premiação concedida aos profissionais da área.

"Desta vez, além de presentear os cozinheiros, levei uma camisa personalizada para o Virgílio Martinez, que na época era o melhor chef de cozinha do mundo e a maior referência no planeta. Ele é o "Messi" da gastronomia, uma espécie de papa para todos nós", relata.

Feliz coincidência

Apaixonado pela profissão, Mauro atualmente trabalha como chef num restaurante totalmente voltado para os atleticanos. No Pulero, estabelecimento localizado na Região Oeste da capital, ele alia o amor pelo trabalho e também pelo futebol.