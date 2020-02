Um levantamento feito pelo pesquisador João Ricardo de Oliveira para o site Verminosos por Futebol aponta Atlético e Cruzeiro no top 5 dos 46 clubes com maiores médias de público em geral na história dos campeonatos nacionais, entre 1967 e 2019.

Na pesquisa, o Galo aparece na terceira posição, com uma média de 22.917 torcedores por jogo, ficando atrás apenas de Flamengo (29.159) e Corinthians (25.842).

Já a Raposa é a quinta colocada, com uma média de 21.360 por jogo, logo atrás do Palmeiras, que tem 21.371 no período.

O América, por sua vez, é 45º colocado, com 3.788 torcedores por duelo.

A apuração levou em conta todos os campeonatos nacionais desde 1967 – quando dados de público passaram a ser divulgados – até 2019. No estudo foram levantados números das Séries A,B,C e D do Campeonato Brasileiro (1971 a 2019), da Copa do Brasil (1989 para frente) e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, precursor do Brasileiro, que foi disputado entre 1967 e 1970.

Confira o ranking: