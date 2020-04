Cântico da torcida, camisas, ilustrações e memes. Há exatos 13 anos (13 é Galo!), o torcedor do Atlético transformava um tento marcado num clássico contra o Cruzeiro, disputado neste mesmo 29 de abril, em seguimentos diferentes.

Na primeira partida da final do Estadual de 2007, o hoje aposentado Vanderlei José Alves, de 41 anos, fez história ao surpreender o goleiro Fábio ao, logo após a saída de bola da Raposa, que no momento sofrera o terceiro gol, arrematar a bola para o fundo das redes, quando o arqueiro celeste, de costas, ainda voltava para a pequena área. O tento, que fechou o placar de 4 a 0, no Mineirão, se tornou um dos mais lembrados pelos torcedores, mesmo após as conquistas das Copas Libertadores e do Brasil, e da Recopa Sul-americana. Naquela ocasião, o Galo ficou com o caneco, mesmo com a derrota por 2 a 0 no segundo duelo.

O lance, porém, não teve grandes efeitos na carreira do goleiro do maior rival, apesar de ter recebidos muitas críticas de parte da torcida. Pelo contrário. Fábio acabou sofrendo uma lesão séria no joelho esquerdo no gol de Danilinho, de chapéu, e parou por um tempo. Retornou para se tornar o recordista de jogos da Raposa, além de bicampeão brasileiro e outras duas Copas do Brasil.

"Nos jogos memoráveis que o Atlético fez na Copa do Brasil, revertendo derrotas de 2 a 0 para Corinthians e Flamengo, eu via os jogos aqui em Santa Catarina e quando eles cantavam a música, eu cantava junto para as minhas filhas, que adoraram e me acompanharam. É um marco", disse o ex-atacante em entrevista ao Hoje em Dia, no aniversário de 10 anos do feito.

Entrevista exclusiva com Vanderlei. Assista!

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 4 x 0 CRUZEIRO

Atlético: Diego, Coelho, Lima, Marcos e Ricardinho; Rafael Miranda (Germano), Bilu, Marcinho e Danilinho; Éder Luís (Tchô) e Galvão (Vanderlei)

Técnico: Levir Culpi

Cruzeiro: Fábio, Gabriel, Luizão, Gladstone e Jonathan; Léo Silva, Ricardinho, Geovanni (Maicosuel) e Fellype Gabriel (Simões); Araújo e Nenê (Guilherme)

Técnico :Paulo Autuori

MOTIVO: jogo de ida da final do Campeonato Mineiro

DATA: 29 de abril de 2007

LOCAL: Mineirão

GOLS: Éder Luís, a 1, Danilinho, aos 36, Marcinho, aos 46, e Vanderlei, aos 47 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO: Cléver Assunção Gonçalves

CARTÕES VERMELHOS: Gladstone e Simões (Cruzeiro)CARTÕES AMARELOS: Fellype Gabriel, Léo Silva e Ricardinho (Cruzeiro); Marcos, Marcinho, Rafael Miranda e Danilinho (Atlético)

PÚBLICO: 38.644 pagantes

RENDA: R$ 673.288,50

Números de Vanderlei pelo Atlético:

Jogos: 60

Gols: 15

Vitórias: 26

Empates: 16

Derrotas: 18

Depois disso, Vanderlei defendeu outros 10 clubes, sendo o Botafogo o mais expressivo. Em 2013, ano em que o Atlético conquistou a América, o catarinense anunciou o fim da carreira, vestindo a camisa do modesto Araripina, de Pernambuco.