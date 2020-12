Destaque do Atlético nos últimos jogos do Brasileirão, com direito a um belo gol na vitória sobre o Coritiba, no último sábado (26), o meia-atacante Hyoran vê o Galo bem vivo na disputa pelo título da competição.

Com 49 pontos, o Alvinegro ocupa a segunda colocação do torneio, a sete pontos do líder São Paulo, restando onze jogos para o fim da disputa.

Em entrevista na Cidade do Galo, nesta segunda-feira (28), o jogador afirmou que o campeonato não está decidido, mesmo com a vantagem do Tricolor Paulista, e que o Atlético segue em busca da conquista.

“É um campeonato que está em aberto e gente tem que buscar jogo a jogo para pontuar ao máximo e estar lá em cima na tabela, chegando mais perto do título. Sabemos que é um campeonato muito difícil, disputado, então temos que focar nos próximos jogos, nos três pontos no próximo jogo para, consequentemente, ir galgando os pontos pra chegar e buscar esse título”, disse Hyoran.

Hiato entre jogos

Com a participação do Santos, rival do Atlético na 28ª rodada do Brasileirão, na semifinal da Libertadores, o Galo volta a campo apenas no dia 11 de janeiro, para enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista, já pela 29ª rodada.

O duelo com o Peixe foi remarcado para o dia 27 de janeiro, no Mineirão.

Em relação ao longo período sem jogos, Hyoran vê a situação como a oportunidade de o time corrigir eventuais erros cometidos nos últimos jogos, e tentar apresentar o mesmo desempenho do primeiro turno, quando liderou a disputa por várias rodadas.

“É um bom período para gente treinar, ver onde está pecando, ver nossos erros e buscar evolução. Foi uma vitória importante (sobre o Coritiba), nos dá confiança. Agora é trabalhar, buscar evoluir, buscar a consistência que a gente vinha tendo, para brigar lá em cima na tabela, pelos próximos três pontos e, consequentemente, pelo título”, completou o meia-atacante.