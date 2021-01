O Atlético perdeu uma importante oportunidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. A derrota por 3 a 2 para o Vasco, na noite deste sábado (23), no estádio São Januário, evitou que o Galo dormisse na segunda colocação, a dois pontos do Internacional, líder da competição.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli permaneceu com 54 pontos, no quarto lugar, e pode ver o Inter aumentar de cinco para oito pontos, caso o Colorado vença o Grêmio, neste domingo. Após o encerramento desta rodada, o Atlético terá um jogo a menos do que a equipe gaúcha.

Artilheiro do Galo no Brasileirão, com 10 gols, o atacante Keno lamentou o revés para o cruzmaltino, mas não jogou a toalha na disputa pelo título do campeonato.

"Atrapalha muito (na briga pelo título). A gente sabia que seria difícil enfrentar um time que está lá embaixo na tabela, mas a gente está brigando pelo título e infelizmente aconteceu a derrota. Agora é levantar a cabeça, não tem nada perdido ainda e agora vamos lutar para encontrar a vitória e seguir em frente”, disse o camisa 11, em entrevista ao canal Sportv, após a partida.

O Atlético volta a campo na próxima terça-feira, para enfrentar o Santos, às 20h, no Mineirão, em duelo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.