A Resistência Azul Popular (RAP), o grupo Flamengo Antifascista e a Ocupação Carolina de Jesus (MLB) promoverão nesta sexta-feira (8), a partir das 19h, o evento “Futebol, cultura e resistência”, que debaterá temas ligados ao esporte e sociedade.

Um dos assuntos debatidos no evento serão os possíveis efeitos da implementação do modelo S/A nos clubes brasileiros. Ao mesmo tempo, haverá a discussão em torno da democratização das agremiações do futebol nacional.

Além de uma apresentação musical, também será reproduzido o filme “Rebeldes do Futebol: Afonsinho”, que conta a história do ex-jogador que ficou conhecido por também ser atuante fora das quatro linhas do campo de jogo.

Programação:

- Abertura - 19h

- Atividade infantil - 19h15 (teatro)

- Filme: Rebeldes do Futebol: Afonsinho - 19h30

- Debate: Clube S/A e Clube Democrático - 20h15

- Confraternização: Projeto Receba - 21h20 (música brasileira)

- Quando: Sexta-feira - 08 de novembro

- Onde: Ocupação Carolina de Jesus - Rua Rio de Janeiro, 109, Centro