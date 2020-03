O evento #Repense, promovido pelo Mineirão, em março, que tem o intuito de debater temas relacionados ao futebol feminino vai realizar mais ações nos próximos finais de semana.

Neste sábado (14), e nos dias 21 e 29 de março, o Gigante da Pampulha vai promover visitas temáticas gratuitas no maior palco do futebol mineiro.

Além do passeio, serão realizadas palestras e debates com referências do futebol feminino em Minas.

No sábado, a ex-jogadora Paçoca, e a educadora do Museu Brasileiro do Futebol, Islaine Moreira, vão conversar com o público.

Segundo a assessoria de comunicação do Mineirão, as visitas vão comportar um número máximo de 45 pessoas, que serão definidas por ordem de chegada.