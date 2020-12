Alcançar o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro está cada dia mais complicado para o Atlético. Contudo, mesmo com sete pontos a menos que o líder da competição mais importante do país, o alvinegro não jogou a tolha. Na próxima quarta-feira (16), inclusive, as duas equipes se enfrentam no Morumbi.

Mas, antes de viajar até a capital paulista, Sampaoli e seus comandados terão pela frente o Athletico, em Curitiba. Um novo tropeço pode significar o fim do sonho pelo caneco. Na última rodada, o Galo cedeu empate ao Inter já no apagar das luzes no Mineirão.

“Hoje o nosso foco principal é na equipe do Athletico, mas é inevitável não acompanhar os jogos do São Paulo e pensar no jogo da próxima quarta-feira. Provavelmente, será um confronto direto, diante de uma grande equipe também e longe da nossa casa. É uma partida que pode definir o possível campeão do Campeonato Brasileiro, mas vamos focar primeiro no jogo contra o Athletico e, depois, pensar no São Paulo, para que possamos ir no Morumbi, fazer um grande jogo e buscar uma vitória", destacou o goleiro Everson, durante a coletiva remota desta quinta (10).

"Cabe a nós fazermos um bom jogo fora de casa contra o Athletico para, consequentemente, pensar nesse duelo com o São Paulo, e ver, daqui a alguns dias, como estará esse distanciamento de pontos. Vamos trabalhar para que possamos diminuir eles, chegar no Morumbi e fazer um bom jogo, buscando diminuir ainda mais essa margem de pontos que eles têm da gente", finalizou.

Galo e Furacão se enfrentam sábado (12), a partir das 17h, na Arena da Baixada.