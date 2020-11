Alvo de críticas de parte da imprensa e também da torcida, o goleiro Everson segue como titular no Atlético e com apoio total do técnico Jorge Sampaoli, principal responsável pela vinda do jogador e por Rafael ter ido para o banco de reservas.

Sobre o momento complicado, o pior desde que chegou ao clube, o experiente arqueiro de 30 anos se mostra tranquilo e confiante numa volta por cima. Ele, inclusive, admite ter falhado em alguns lances importantes nas últimas rodadas.

"Creio que não seja pela indicação do professor Sampaoli, e sim pelos resultados dos últimos jogos. Em alguns gols, poderia ter tomado uma atitude diferente também. Mas é assumir a responsabilidade, continuar trabalhando no dia a dia para ficar preparado se o professor optar, nos jogos, a gente estar representando muito bem a equipe do Atlético", diz Everson.

“Lógico que jogar no Atlético sempre tem uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que a massa atleticana é uma massa muito ativa, ela apoia e cobra muito também", acrescenta.

Em relação à forma de jogo do Atlético, que não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro há quatro partidas, o goleiro acredita que uma pitada de cautela no setor defensivo se faz necessário, porém, sem tirar o DNA ofensivo do alvinegro.

"A gente tem essa forma de jogar nossa que não vai mudar. O professor Sampaoli, em todos os times que ele passou, ele tem essa metodologia de trabalho, em que a gente sempre está disposto mais a atacar. Mas a gente tem que se resguardar um pouquinho mais ali para que a gente possa diminuir essa margem de erro de dar contra-ataques para o adversário", finaliza.

Neste domingo (8), o Atlético encara o vice-líder Flamengo no Mineirão. O duelo contra o atual campeão brasileiro abrirá o returno da competição mais importante do país e está marcado para às 18h15.