Passada a eliminação na semifinal da Copa Libertadores, o Atlético volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Líder da Série A, o Galo encara o Internacional, neste sábado (2), às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada da competição.

Fora da competição sul-americana, o Brasileirão é, ao lado da Copa do Brasil, a chance de o Alvinegro conquistar um título de expressão nesta temporada.

Titular da meta alvinegra, Everson admite a frustração pela queda para o Palmeiras na Libertadores, mas prega a reação imediata do time.

"A gente tem que aprender com o que erramos nesse último jogo. Aprender a saber fugir o máximo possível daquele clima ruim, um clima de velório no vestiário pós o jogo, não só nós jogadores, mas comissão técnica, diretoria. Foi uma noite muito ruim, difícil de dormir. Temos que levar esses dois meses e meio para não termos um novo revés. Saímos invictos. Tomamos um gol em mata-mata. Enfrentamos uma das três grandes equipes que vêm brigando nos últimos anos. Então, é trabalhar para terminarmos essa temporada com os nossos objetivos conquistados", disse o goleiro, em entrevista coletiva, na Cidade do Galo, nesta quinta.

Duelo com o Internacional

Em relação ao duelo deste sábado, Everson destacou a importância de um bom resultado para que o time mantenha o embalo na temporada.

“Sabemos que é um jogo de suma importância, a gente sabe do crescimento que vem tendo a equipe do Inter, vem fazendo bons jogos, subindo na tabela. Cabe a nós, dentro desse jogo, fazer um bom jogo e não dar a resposta para fora, mas pra gente que possa fortalecer muito mais aqui dentro”.

Com 46 pontos, o Atlético lidera o Brasileirão com oito pontos de vantagem para o Palmeiras, vice-líder da competição.

O Colorado, por sua vez, aparece na sétima colocação, com 32 pontos.

