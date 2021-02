Mensagens de ódio, superadas por outras de amor. Foi mais ou menos assim que vários torcedores do Atlético ajudaram o goleiro Everson e a esposa Rafaela a deixarem de lado uma série de barbaridades que receberam nos últimos dias pelas redes sociais.

Entrevistado desta sexta-feira (12) na cidade do Galo, o titular do técnico Jorge Sampaoli iniciou a coletiva pedindo a palavra:

"Gostaria de agradecer por um vídeo que recebi de vários torcedores da Massa atleticana, mandando uma mensagem de apoio, não só para mim, mas também para a minha esposa. Passamos por uns momentos complicados nos últimos dias. Gostaria de agradecer a todos que demonstraram apoio ao meu trabalho. Isso serve de combustível para que eu possa continuar trabalhando, desempenhando meu futebol e, consequentemente, ajudando o Atlético Mineiro", disse.

"Nenhum ser humano gosta de ataques, principalmente com familiares. Nos preparamos desde a base para receber e saber lidar com isso, mas quando toca na família é mais complicado. Tenho um filho de 10 anos que já tem certo acesso ao celular e às redes sociais. Tentamos filtrar ao máximo dentro da nossa casa, para que estas injustiças não entre e não nos faça mal. Sou privilegiado. Minha esposa passou por muita coisa comigo desde o início da carreira", acrescentou.

Perguntado se uma possível saída de Sampaoli para a França poderia fazê-lo perder posição com um novo comandante no Atlético, Everson se mostrou bastante tranquilo. Ele ainda aproveitou para elogiar o argentino, responsável por sua vinda ao Galo.

"Todos sabem que o professor Sampaoli confia no meu trabalho. Ele me tiruo do Ceará para me levar para o Santos e, agora, aqui para o Atlético. É um profissional que eu devo muito pelo meu crescimento como jogador e pessoa. Ele é muito visado pela sua metodologia. Cabe a mim seguir trabalhando, porque isso é coisa dele", finalizou.