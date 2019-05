Mais um jogador convocado por Tite (Adenor Leonardo Bacchi) para participar da Copa América se apresentou nessa quinta-feira (30) na Granja Comary, em Teresópolis, centro de treinamento da seleção brasileira. Everton, do Grêmio, chegou no início da noite e logo se juntou aos companheiros no jantar. Agora são 19 atletas à disposição do técnico para a sequência das atividades.

Everton, em um vídeo gravado para a CBF TV, falou de sua felicidade pela convocação e pelo reencontro com o amigo Arthur, com quem atuou desde as categorias de base no Grêmio. “É gratificante revê-lo aqui. O apoio da torcida será muito importante porque vai se refletir em campo. A gente sabe que a Copa América é muito difícil, futebol muito pegado”.

O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que jogam no Liverpool, da Inglaterra, se apresentam após a disputa, neste sábado (1º), da final da Liga dos Campeões da Europa. Cássio e Fagner, do Corinthians, vão se apresentar após a disputa da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, completando os 23 atletas convocados por Tite para a disputa da Copa América.

Neymar em tratamento

O treinamento dessa quinta-feira, na parte da tarde, no campo da Granja Comary, a imprensa só podê registrar os primeiros 20 minutos. Neymar não estava presente, pois permanece em tratamento para se recuperar das dores no joelho esquerdo. O atacante sentiu um desconforto durante um chute a gol, no treino de terça-feira (28) e vem fazendo apenas exercícios físicos e de fisioterapia.





Leia mais:

Em busca da reação, América apresenta mais dois reforços para a sequência da Série B

Após pancada na cabeça, Everton desfalca o São Paulo no jogo contra o Cruzeiro

Fifa confirma banimento vitalício de Marco Polo del Nero por corrupção