O time sub-20 do Atlético parte, hoje, para o primeiro desafio na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com base em Santo André, a equipe comandada por Rodrigo Santana jogará primeiro contra o Aquidauanense-MS (transmissão na Federação Paulista), às 16h. Depois, serão compromissos contra Jacobina-BA e Água Santa-SP.

Adversários pouco conhecidos dos torcedores, algo que pode ser um obstáculo até mesmo para os próprios profissionais da comissão técnica de base do Galo, que irá em busca do tetra da competição nacional mais importante do Sub-20.

"Na primeira fase o difícil é encontrar informações de alguns clubes e, depois, a competição afunila com cada classificação. Sempre tem uma ou outra surpresa na fase inicial e na disputa e é preciso estar muito atento e focado para não ser surpreendido”, disse, ao HD, o técnico Rodrigo Santana.

Estreante da competição com a camisa do Atlético, o ex-treinador da URT campeã do Interior em 2017 chegou ao Galo este ano e não teve sucesso na Copa RS, que antecede à Copinha. Para tal, terá reforço do atacante Alerrandro, que não jogou no Rio Grande do Sul. Além do centroavante, descem do time de cima o lateral-esquerdo Hulk e o meia-atacante Bruninho.

"Uma competição importante, temos alguns atletas que já integram o profissional e estamos trabalhando pelo menos uma semana, o que não é possível quando eles descem no Mineiro. O Atlético tem tradição e base forte", completou Santana.

Veja a lista dos jogadores relacionados para o torneio:

Goleiros: Matheus Mendes, Leonardo Wall

Laterais: Talison (LD), Pedro Lopes (LD), Hulk (LE), Hélio Jr. (LE), Kevin (LE)

Zagueiros: Isaque, Eric, Vitor Alves

Meias: Gabriel, Igor Alves, Bruninho, Adriano, Neto, Pedro Luca

Atacantes: Alerrandro, Guilherme, Carlos Manuel, Felipe



Confira a tabela do Galinho:

03/01 (16h) Atlético x Aquidauanense-MS (FPF-TV)

06/01 (13h45) Atlético x Jacobina-BA (Sportv)

10/01 (15h30) Atlético x Água Santa-SP (Sportv)

Fonte: Site oficial do Clube Atlético Mineiro