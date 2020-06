Cadê o Queiroz? Pergunta muito difundida quando o assunto era o paradeiro do suposto operador financeiro no esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O que muitos não sabiam é que em uma de suas tardes de domingo em 2019 o então "desaparecido" Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, fazia churrasco e tomava cerveja para comemorar o rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro.

Mensagens divulgadas pelo Estadão mostram conversas entre Fabrício Queiroz e sua esposa, Márcia Oliveira Aguiar. Nesse bate-papo Queiroz revelou sua condição de tranquilidade na residência do advogado Frederick Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo.

“Até que enfim, hein mulher. Acordou, hein. Devia ter tomado todas ontem. Felipe arrumou umas ‘amiguinhas’ aqui. Nós então fizemos um churrasquinho aqui. Umas garotinhas ‘bacaninhas’ e vimos o Cruzeiro ser rebaixado… o Cruzeiro ser rebaixado tomando uma Corona aqui com limãozinho… Muito bom!”, disse Queiroz em mensagem enviada para sua esposa no dia 8 de dezembro, dia da queda da Raposa à Segunda Divisão Nacional.

O assunto ganhou notoriedade após a prisão do assessor, que se escondia em um imóvel do advogado do presidente Jair Bolsonaro. Queiroz é amigo da família Bolsonaro há mais de 30 anos.

Queiroz foi preso na última quinta-feira. O mandato de prisão preventiva expedido contra o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que não tem prazo para acabar, aconteceu como desdobramento de uma investigação que apura esquema de "rachadinha" na Alerj.

De acordo com investigações, funcionários de Flávio Bolsonaro devolviam parte do salário na Assembleia do Rio e esse dinheiro era "lavado" em loja de chocolate e compra de imóveis.