O atacante Jonathas Jesus, do Elche, da Espanha, é o primeiro jogador brasileiro diagnosticado com o novo coronavírus. Neste domingo (15), o clube anunciou o teste positivo do atleta revelado pelo Cruzeiro.



Após o comunicado do time da Segunda Divisão espanhola, o jogador de 31 anos utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio. “Quero agradecer a todos pelas mensagens. Estou bem e em casa, tudo sob controle. Estou concentrado em me recuperar bem para retornar mais forte e voltar o quanto antes a estar com os meus companheiros”, destacou.

💚 Todo Elche y el mundo del fútbol está contigo, @Jonathasjesus22



🤝Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9 — Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 15, 2020





O Elche comunicou que todos os atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube ficarão em quarentena em suas casas durante 15 dias.



O Campeonato Espanhol foi suspenso por, pelo menos, duas semanas devido Covid-19. A decisão da Copa do Rei entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, que seria disputada no dia 18 de abril, em Sevilha, também foi adiada.



Depois da Itália, a Espanha é o país europeu mais afetado pela disseminação da doença, com mais de 7 mil infectados e 288 mortes, de acordo com o balanço divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde espanhol.

Carreira



Jonathas surgiu no Cruzeiro no time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2007. Depois de empréstimos ao Ipatinga e Villa Nova, o atacante foi negociado para Az Alkaar, da Holanda.



Após rodar por vários clubes da Itália, Espanha e Rússia, o jogador teve uma passagem discreta pelo Corinthians em 2018. Nesta temporada foi comprado pelo Elche, e marcou um gol em quatro jogos disputados pela equipe espanhola.