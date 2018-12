O Atlético se despediu de Robinho exatamente nas festividades do fim de ano em 2017, ao não renovar o contrato do jogador no início da gestão do presidente Sérgio Sette Câmara. O "Rei das Pedaladas" seguiu carreira na Turquia, e faz sucesso. Tanto que agora é reforço do líder da Super Liga, o Istanbul FK.

Prestes a completar 35 anos (em 24 de janeiro), Robinho estava no Sivasspor para a primeira temporada inteira no clube turco. Entretanto, os oito gols marcados nesta metade de Campeonato Nacional o fez ser cobiçado pelo líder absoluto do torneio. O Istanbul FK soma 35 pontos, contra 29 pontos do vice Trabzonspor.

O time de Robinho, onde também há os brasileiros David Braz e o lateral Douglas, está em nono lugar. Robinho é o terceiro jogador que mais marcou gols no Campeonato, com oito, atrás do colombiano Rodallega (nove, pelo Trabzonspor) e do senegalês Diagne (20, pelo Kasımpaşa).

Agora, Robinho será companheiro dos brasileiros Márcio Mossoró e Júnior Caiçara, além dos jogadores mais renomados como Adebayor, Inler, Clichy, Emre Belozoglu, e o ex-Barça Arda Turan. No Atlético, Robinho foi a grande contratação de 2016 e chegou a ser vice-campeão da Copa do Brasil. Em dois anos, foram 109 jogos e 36 gols.