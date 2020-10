O retorno de Felipão ao Cruzeiro, oficializado nessa quinta-feira (15), agradou ao ex-lateral Sorín, ídolo da Raposa.

Por meio das redes sociais, o argentino comemorou o acerto do clube estrelado com Luiz Felipe Scolari, que o comandou entre 2000 e 2001, na primeira passagem do treinador pela equipe celeste.

"Toda a força, energia e sabedoria para esse momento tão complicado do nosso Cruzeiro. Vamos, Felipão, levanta esse time com vontade, planejamento e muito trabalho no dia a dia. Tomara através da sua experiência o time chegue a sua melhor versão técnica, emocional e tática! Abraço Azul!", escreveu o argentino.

Juntos, Sorín e Felipão conquistaram o título da Copa Sul-Minas, em 2001. Meses antes, tendo ambos como figuras de destaque, a Raposa fez boa campanha na Copa João Havelange - torneio que correspondeu ao Campeonato Brasileiro de 2000 -, chegando às semifinais da competição.