O América está perto de oficializar a sétima contratação para a temporada. O atcante Yan Sasse, que defendeu o Coritiba em 2020, já está em Belo Horizonte e assinará por um ano, com opção de renovação por mais três.

De acordo com informação da Rádio Itatiaia, o jogador de 23 anos, com passagens também por Vasco e Rizespor, da Turquia, passará por exames médicos nesta terça-feira (30) no Lanna Drumond. Ele fez 18 jogos pelo Coxa no Brasileirão passado; o time paranaense foi rebaixado para a Segunda Divisão.

Além dele, também chegaram ao clube o zagueiro Ricardo Silva e os atacantes Leandro Carvalho, Ribamar e Luiz Fernando, além do volante Juninho e do meia Bruno Nazário, que ainda serão oficializados.

