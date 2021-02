O Atlético pode anunciar em breve mais um reforço para a temporada 2021. O lateral-esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro, deve mesmo vestir a camisa alvinegra e ser reforço para o técnico Jorge Sampaoli.

De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, Dodô, inclusive, está na capital mineira e hospedado no mesmo hotel que o atacante Hulk. O jogador de 28 anos já faz exames médicos em BH.

Dodô e Cruzeiro chegaram num acordo judicial e, a partir de 2022, até 2027, a Raposa terá que pagar 60 parcelas de R$ 250 mil ao jogador, num total de R$ 15 milhões, referentes à rescisão contratual e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O lateral chegou à Raposa em 2019, ainda na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que negociou o jogador com a Sampdoria, da Itália. O contrato entre as partes foi questionado pela atual diretoria, comandada por Sérgio Santos Rodrigues, que apontou má-fé nas cláusulas incluídas no documento, que apontava a obrigação de o clube adquirir o atleta em caso da soma de 15 pontos na Série A ou se o jogador atuasse em três partidas.

Em 2018, assim que foi anunciado pelo Santos, Sampaoli chegou a ligar para o lateral-esquerdo para que permanecesse no clube paulista; contudo, sem sucesso. Desta vez, o encontro da dupla pode se dar com a camisa do Atlético.