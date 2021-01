Uma notícia para deixar o futebol brasileiro em luto nesta quinta-feira (7). Após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida entre Alverca x Almeirim, em Portugal, o meio-campista Alex Apolinário precisou ser reanimado, mas, infelizmente não resistiu.

Ex-jogador do Cruzeiro, Alex foi internado no domingo (3), mas faleceu nesta manhã. Ele tinha 26 anos.

Após o primeiro socorro feito pelos profissionais do clube (Alverca), socorristas do Corpo de Bombeiros assumiram o atendimento ainda em campo. O atleta foi levado para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde foi internado e entubado.

Alex estava em sua terceira temporada pelo time português. No Brasil, ele atuou no Sub-23 do Cruzeiro e também nas categorias de base do Botafogo de São Paulo.