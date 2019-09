O Internacional não tomou conhecimento do Atlético e mesmo jogando no Independência o Colorado Gaúcho goleou o adversário por 3 a 0 na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Usando um time reserva o Inter teve em campo o atacante Rafael Sóbis, que passou pelo Cruzeiro entre 2016 e 2018. E após o apito final do árbitro no Horto o ex-cruzeirense não perdeu a chance de provocar o adversário.

Sóbis já abriu a entrevista para a TV Globo na saída do gramado falando "Zeiro", termo bastante utilizado pelo torcedor do Cruzeiro, principalmente nas músicas cantadas no estádio. O repórter contemporizou e disse que o jogador estava "zoando".

Perguntado sobre o retorno a Belo Horizonte o atacante voltou a alfinetar o Atlético.

"Boa forma de matar a saudade (da cidade). Fui feliz aqui, e contente pela nossa vitória. Jogo super difícil, o time fez uma partida maravilhosa. Que bom que dá alegria para a maior parte de BH, que eu estava com tanta saudade. Uma vitória importante", provocou Sóbis.

Entrevista do @rafaelsobis :



"Eu estava com saudades de dar alegria pra maior parte da torcida dessa cidade. Espero que tudo termine bem pra eles, estou na torcida!"



O Internacional agora enfrentará o Athletico-PR no jogo de volta da final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (18), no Beira-Rio. Como perdeu a partida de ida por 1 a 0 o time gaúcho precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título de forma direta. 1 a 0 para o Inter levará o jogo para os pênaltis. Qualquer empate dará o troféu ao clube paranaense.

Já o Atlético tem o Colón pela frente também na quarta-feira, mas pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Argentina.