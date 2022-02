No dia 29 de abril de 2012, Wellington Paulista disputava pela última vez uma partida contra o América, vestindo a camisa do Cruzeiro. Quase dez anos depois, ele voltará a campo em um clássico envolvendo as duas equipes, mas com um gostinho diferente, defendendo o lado alviverde da força, nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Quando atuava pelos celestes, entre 2009 e 2012, o centroavante enfrentou o Coelho em cinco ocasiões. Nos dois primeiros embates, levou a melhor com os azuis. Já nos três seguintes, saiu de campo derrotado. Ao todo, marcou quatro gols nessas partidas.

Nesta quarta-feira, Paulista pisará no gramado do Gigante pela segunda vez, em um jogo envolvendo Cruzeiro e América. A primeira ocorreu em 14 de março de 2010, no triunfo por 3 a 2 dos celestes, com direito a um gol do atacante, antes da reformulação do estádio. Ou seja, vai debutar em um clássico mineiro no Novo Mineirão.

Ele já vivenciou esse dérbi também na Arena do Jacaré (em duas oportunidades), em Sete Lagoas, no Melão, em Varginha, e no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Estreia no Coelho

Apresentado na última sexta-feira (28), Wellington Paulista teve uma noite iluminada em sua estreia pelo time alviverde, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Diante do Democrata-GV, no Independência, o avante abriu o placar, com um gol de cabeça, no finalzinho do primeiro tempo. Na etapa final, ele serviu Felipe Azevedo, no segundo tento do América, na vitória por 2 a 0.

Para o próximo duelo, a torcida do Coelho clama por mais uma atuação decisiva de seu novo centroavante e que a ‘Lei do Ex’ seja assinada com o faro de gol de Paulista.

Contra o Cruzeiro

O duelo desta quarta será o 15º do atacante em partidas contra a Raposa. De acordo com o Cruzeiropedia, o atleta soma cinco vitórias, três empates e seis derrotas diante do time celeste, atuando por outros clubes: Santos, Botafogo, Internacional, Ponte Preta, Chapecoense e Fortaleza.

Confira os jogos de Paulista contra o América, pelo Cruzeiro:

14/3/2010 – Cruzeiro 3 x 2 América – Mineirão – Campeonato Mineiro – 1 gol

27/3/2011 – América 2 x 3 Cruzeiro – Melão – Campeonato Mineiro

22/1/2012 – América 3 x 2 Cruzeiro – Parque do Sabiá – Amistoso – 2 gols

25/3/2012 – Cruzeiro 2 x 1 América – Arena do Jacaré – Campeonato Mineiro

29/4/2012 – Cruzeiro 1 x 2 América – Arena do Jacaré – Campeonato Mineiro – 1 gol