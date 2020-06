Mesmo depois de deixar o departamento de futebol do Cruzeiro o ex-membro do Conselho Gestor, Carlos Ferreira, segue usando suas redes sociais para falar de assuntos relacionados ao clube. Antigo responsável pelo departamento de futebol da Raposa, o empresário criticou o ex-volante celeste Ederson, que no começo de 2020 conseguiu na Justiça sua rescisão contratual por causa de salários atrasados.

Atualmente no Corinthians, o meio-campista, coincidentemente, convive na equipe paulista com atrasos salariais. Na última sexta-feira o Timão chegou à terceira folha salarial não paga aos atletas. O que motivou alfinetada do ex-dirigente estrelado..

“Será que (Ederson) fará o mesmo que fez com o Cruzeiro? Diziam que era um direito dele, tudo bem, mas diante das circunstâncias achei imoral o que ele fez, que exerça seu direito também no Corinthians”, publicou Ferreira em sua conta particular no Twitter.

A publicação aconteceu em resposta ao questionamento do torcedor Iron Luiz nas redes sociais.

— Carlos Ferreira Rocha (@_carlosCEC) June 9, 2020

Em 9 de janeiro de 2020, Éderson foi à Justiça do Trabalho pedir sua rescisão contratual com o Cruzeiro pelo não pagamento de salários, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 1/3 de férias, 13º salário e outras verbas trabalhistas não pagas pelo clube azul. O volante pediu quase R$ 3 milhões (exatamente R$ 2.638.836,57) de indenização pelo não cumprimento de acordos estabelecidos em contrato. Em audiências no Tribunal do Trabalho o jogador conseguiu romper seu contrato e ficou livre para acertar com o Corinthians.

Éderson chegou ao Cruzeiro em 2018 emprestado pelo Desportivo Brasil e acabou comprado pela diretoria celeste em 2019. Com a camisa cinco estrelas o jogador disputou 27 partidas e marcou dois gols, um deles em cima do Corinthians. Ganhou destaque na reta final do Campeonato Brasileiro com o técnico Rogério Ceni, que não seguiu com seu trabalho e o Cruzeiro acabou rebaixado à Série B do Brasileirão, na 17ª colocação com 36 pontos.

O volante acertou com o Corinthians ainda em janeiro, mas foi anunciado pelo Alvinegro Paulista em fevereiro. O contrato do jogador com o Timão é válido até janeiro de 2025.