Em julho deste ano o então diretor de marketing do Cruzeiro, Leandro Freitas, foi demitido de suas funções no clube. Quatro meses depois de sua demissão um dos homens de confiança de Itair Machado, ex- vice-presidente de futebol da Raposa, abriu o jogo e deu sua versão sobre os bastidores celestes, turbulentos desde o dia 26 de maio após divulgação de matéria no programa Fantástico. O dominical da TV Globo apresentou denúncias contra dirigentes estrelados após ter acesso a documentos internos que indicavam uso de empresas de fachada para ocultar supostos crimes.

Leandro Freitas usou sua conta no Instagram para responder perguntas sobre o tempo em que era dirigente do Cruzeiro. E os questionamentos de seus seguidores foram inúmeros, desde à demissão até os conflitos que colocam o Cruzeiro em sua maior crise institucional da história. Em uma das respostas o ex-membro do departamento de marketing chegou a dizer que o 2019 era "um ano trágico" para a Raposa. Ele ainda citou em algumas respostas o Atlético, rival do Cruzeiro, usando o termo pejorativo "Franga".

Uma das primeiras perguntas e que gerou um "textão" por parte de Leandro Freitas foi a explicação para a sua saída do clube. No dia 31 de julho de 2019 o HD noticiou de forma antecipada que o então dirigente deixava sua cadeira vaga no.

Freitas afirma que sua situação começou a ficar ruim no clube por causa da esposa do presidente Wagner Pires de Sá, por causa da realização do jogo em comemoração aos 15 anos da conquista da Tríplice Coroa, em 2018.

"A crise começou neste jogo!. 15 anos da Tríplice Coroa! Desde que me envolvi no futebol, ainda como presidente de uma organizada, eu sempre fiz homenagens a grandes ídolos. Virou uma marca da Geral Celeste e minha! (...) Foi quando, trabalhando dentro do Cruzeiro, não poderia deixar de homenagear um time tão mágico como o de 2003 (...) Nas vésperas a esposa do Wagner deu o maior 'piti' que era um absurdo fazer uma festa para o Zezé Perrella que eu estava promovendo ele politicamente e etc... tentaram cancelar o jogo, mas já estava tudo organizado, hotel reservado, passagens de ídolos que moram fora do Brasil...Não tinha como cancelar e LUTEI MUITO para que o evento acontecesse. De fato aconteceu! Foi espetacular ver a alegria de todos os ex-jogadores. Mas a partir desta data a esposa do presidente começou a me perseguir e FEZ com que ele, WAGNER, me mandasse embora. Foi assim, infelizmente (sic)", contou.

Em contato com o Hoje em Dia, o Cruzeiro, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que não vai responder sobre as declarações de Leandro Freitas a respeito da demissão do ex-dirigente.

Discordância com Zezé Perrella

Na última quarta-feira o ex-diretor de marketing ainda se indignou com uma declaração do atual gestor de futebol cruzeirense Zezé Perrella. É que em entrevista ao site Globoesporte.com, Perrella afirmou que o Cruzeiro tinha apenas seis mil sócios, mas depois precisou corrigir a informação, uma vez que são 26 mil sócios no geral e seis mil contando apenas os "cativos".

"Não adianta corrigir depois do estrago feito. Não é só assumir a cadeira não! Tem que trabalhar e conhecer o clube que você disse que vai salvar, mesmo não cumprindo com nada que prometeu para a torcida, conselho e jogadores. Tente pelo menos trabalhar!", criticou Leandro, que por meio das redes sociais foi bastante criticado pelos torcedores pela perda de força e arrecadação do programa de sócios-torcedores.

Abrir o verbo

Depois de responder sobre diversos assuntos, Leandro Freitas foi interpelado por um de seus seguidores: "Por que só agora está soltando o verbo?"

"Muita coisa entalada na garganta! A vontade era marcar uma resenha com todo mundo e contar tudo que sei! Podem me convidar que eu vou", respondeu Leandro.



Em suas postagens Leandro Freitas ainda sugeriu que Sérgio Nonato ainda exercia funções dentro do agremiação. Fato que o Cruzeiro refutou com veemência: "Sérgio Nonato foi desligado do quadro de funcionários do clube", disse a assessoria de imprensa celeste.

Veja algumas respostas de Leandro Freitas a seus seguidores no Instagram