Um golaço de falta do ex-zagueiro Geraldão com a camisa do Cruzeiro na década de 80 viralizou nas redes sociais há algum tempo. Mas nesta semana o lance ganhou ainda mais visibilidade por ganhar um retuíte internacional. É que a ex-goleira da Seleção dos Estados Unidos, Hope Solo, usou o seu Twitter pessoal para replicar uma postagem da página "Bastidores celestes" que mais uma vez divulgava a jogada.

Hope Solo usou apenas um "emoji" (figurinhas virtuais) com uma seta indicando "forte curva" para comentar o lance, ocorrido em 24 de setembro de 1986, em um jogo do Cruzeiro contra o Piauí, pelo Campeonato Brasileiro da época.

O lance do golaço de Geraldão realmente é impressionante. Após o chute, a bola fez uma curva muito acentuada e entrou no ângulo direito do goleiro Batista. A jogada também foi muito comparada a um gol marcado por Nelinho na Copa de 1978, quando pela Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo também acertou um chutaço no ângulo na decisão do terceiro lugar daquele Mundial, disputado na Argentina.

Nesta sexta-feira (24) o ex-jogador Geraldão completa 56 anos. Em sua carreira, além do Cruzeiro, Geraldão defendeu o Al-Arabi, do Catar (de 1981 a 1982), o Porto, de Portugal (de 1987 a 1991), o Paris Saint-Germain, da França (entre 1991 e 1992), o Grêmio (1993) e a Portuguesa (1993).

Entre 1987 e 1989, Geraldão vestiu a camisa da Seleção Brasileira em 9 jogos, mas não marcou nenhum gol.

Hope Solo

Hope Solo foi uma das estrelas da Seleção feminina dos Estados Unidos e jogou no time norte-americano entre 2000 e 2016. Foram 202 jogos com a camisa do país e conquistas importantes, como duas medalhas de ouro olímpicas, em Pequim, em 2008, e Londres, em 2012, além de ter conquistado a Copa do Mundo de futebol feminino em 2015.

Assista ao golaço de Geraldão direto da postagem feita pela ex-goleiro norte-americana