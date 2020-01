Ao fim da vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia, nessa terça-feira (21), no Parque do Sabiá, o técnico do Atlético, Rafael Dudamel, exaltava a luta de sua equipe, que teve que superar a falta de ritmo e de preparo físico. E, obviamente, teceu comentários positivos para seu ‘discípulo’ Michael.

O arqueiro foi responsável por defender um pênalti e, com isso, garantir o triunfo alvinegro. Uma intervenção que arrancou elogios do treinador, ex-goleiro nos tempos de atleta profissional.

“É um momento difícil (a hora do pênalti). O time deles (Uberlândia) já estava finalizando muito no primeiro tempo, e é sempre importante ter goleiros que ganham de partidas. São goleiros que interveem em momentos oportunos”, destacou o venezuelano.

O próximo embate do Atlético será neste domingo (26), às 16h, contra o Tupynambás, no Independência, pela segunda rodada do Mineiro.