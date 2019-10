A tarde de terça-feira no Cruzeiro foi agitada. Mais precisamente na Toca I, que recebeu a visita do secretário técnico do Barcelona, o ex-jogador francês Éric Abidal. Em Belo Horizonte, o representante do clube catalão foi recebido pelo diretor das categorias de base da Raposa, Amarildo Ribeiro, e pelo membro do conselho gestor responsável pelas categorias de base Darci Martins Fraga.

Éric Abidal está no Brasil acompanhado do influente empresário Andre Cury, que participa atualmente de grandes transações envolvendo o mercado brasileiro e internacional. Cury é também representante do Barcelona e trabalha para os espanhóis.

Na última segunda-feira André Cury levou o ex-jogador da Seleção da França, Éric Abidal, ao Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, bairro da capital paulista. Antes, Cury e Abidal assistiram a vitória por 2 a 0 do Tricolor em cima do Atlético, arquirrival do Cruzeiro.

Visita à Toquinha

Em sua visita ao centro de treinamento da base do Cruzeiro, Abidal fez elogios ao clube azul.

“Minha primeira vez aqui no Cruzeiro. Já havia escutado muito sobre o Clube, grandes jogadores passaram por aqui. Sei que aqui foi por muitos anos o melhor centro de treinamentos do futebol brasileiro. É um clube que oferece uma estrutura para os jogadores seguirem crescendo e competindo, mas o mais importante é a formação para que eles atuem aqui no país e no futuro no exterior”, comentou.

Abidal passou por grandes clubes do mundo, além de suas participações na Seleção Francesa, como Monaco, Lille e Lyon, além do próprio Barcelona e do Olympiacos.

“É importante para o Cruzeiro receber pessoas experientes no mundo do futebol. Graças ao nosso bom relacionamento com o Cury, tivemos a oportunidade de trazer o Abidal aqui. Posteriormente ele também terá uma reunião com o nosso gestor do futebol Zezé Perrella. Precisamos sempre compartilhar experiências. A vinda do Abidal traz um ganho para todos os profissionais da base celeste. Momentos assim nos permitem uma troca de conhecimento muito grande”, disse Amarildo Ribeiro.