O Fluminense anunciou neste sábado (12) em suas redes sociais que o ex-jogador Benedito Custódio Ferreira, mais conhecido como Escurinho, morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, aos 90 anos. Escurinho, que sofria de mal de Alzheimer e estava internado, foi o quinto jogador com mais jogos pela equipe das Laranjeiras (490). Ele alcançou 110 gols pelo Tricolor do Rio de Janeiro.

“Apelidado de Flecha Negra, por sua impressionante velocidade, Benedito Custódio Ferreira, o Escurinho, […] fez história em um time que conquistou diversos títulos de 1957 a 1960. Entre os 110 gols que marcou pelo clube, tem como o mais especial o segundo da vitória de 2 a 0 sobre o Madureira, que deu o título estadual de 1959 ao Fluminense”, diz nota publicada pelo time carioca.

Outra equipe a lamentar a morte de Escurinho foi a Portuguesa do Rio: “É com muita tristeza que a Portuguesa-RJ recebe a notícia da morte de Benedito Custódio, o Escurinho, que encerrou sua carreira no clube, inclusive sendo o grande destaque da maior vitória da história da Lusa diante do Real Madrid, no Santiago Bernabeu, em 1969”.