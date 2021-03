No dia 23 de fevereiro, o Cruzeiro anunciou que o volante Lucas Ventura estava reintegrado ao elenco, após três temporadas cedido a outros clubes.

O nome poderia soar estranho para alguns torcedores da Raposa, mas, na verdade tratava-se de um velho conhecido, agora chamado pelo nome de batismo.

Lançado no time principal celeste com 18 anos, em 2017, o jogador era conhecido como Nonoca.

Quatro anos depois, o volante, cedido a Sport e Boa Esporte nas últimas temporadas, abriu mão do apelido.

“Quando eu subi (para o time principal) queria ser chamado de Nonoca. Era um apelido que era do meu pai, que era conhecido em vários lugares da cidade com Nonoca, e eu pedi para levar esse apelido. Mas hoje- tenho um carinho enorme pelo apelido, quero deixar bem claro, é uma nova fase, um recomeço para mim no Cruzeiro. Voltei, quero ser chamado pelo meu nome mesmo, quero fazer meu nome como Lucas Ventura”, disse o volante, em entrevista às mídias sociais do Cruzeiro, na Toa da Raposa II, divulgada nesta sexta-feira (26).

Oportunidade

À espera da primeira chance com o técnico Felipe Conceição, Lucas Ventura também fez questão de destacar a satisfação em voltar a vestir a camisa estrelada.

“Estou muito feliz em estar de volta. É um clube que abriu as portas para mim, que me projetou para o futebol. Estar aqui é uma felicidade imensa, depois de três anos. (Fiquei) Muito feliz quando soube da oportunidade poder vestir a camisa do Cruzeiro, de voltar a atuar, treinar aqui na Toca. Espero poder aproveitar as oportunidades tanto no treinamento quanto nos jogos, se aparecerem. Trabalhando, mostrando ao Felipe (Conceição) que eu tenho condição de jogar e evoluir cada dia mais”, completou o volante, que soma 10 jogos pelo time celeste.

No atual elenco, a comissão técnica tem à disposição Adriano, Matheus Neris, Matheus Barbosa e Jadson, além do próprio Ventura, como opções para exercer a função de volante.

Com Lucas na briga por uma vaga na equipe, o Cruzeiro se prepara para o duelo com o Tombense, na próxima quinta-feira (1º), às 16h, no Mineirão, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro.

Na quinta colocação da tabela de classificação, com sete pontos, a Raposa busca o triunfo para tentar voltar ao G-4 do torneio.