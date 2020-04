O ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, foi bastante adepto aos gastos com cartões corporativos durante sua gestão no clube celeste. Em maio de 2018, o ex-dirigente gastou quase R$ 16 mil em viagem à Espanha, valor custeado pelo departamento financeiro da Raposa, após ida de Pires de Sá a Madrid, onde, segundo informações da época, uma comitiva cruzeirense discutiu com diretores do Real Madrid a renovação contratual do volante Lucas Silva.

A informação faz parte de documentos adiantados pelo Superesportes, Uol e Deus me Dibre, que o Hoje em Dia também confirmou. Wagner Pires de Sá, que passou por Portugal para chegar à Espanha, viajou na companhia de um de seus maiores articuladores, o então diretor geral Sérgio Nonato, o "Serginho do Alterosa Esporte".

De acordo com um relatório apurado em uma das auditorias internas no Cruzeiro, visualizou-se gastos totais de R$ 15.840,00 nessa viagem até Madrid, valores pagos desde em hospedagem, alimentação e também lojas de departamentos.

Os gastos

O cartão corporativo de Pires de Sá nesta viagem específica registrou gastos na casa de R$ 9,2 mil em hospedagens e a quantia foi paga à rede Sheraton Hotels e ao Dom Pedro Hotel. Só em um desses locais a hospedagem custou mais de R$ 8 mil aos cofres do Cruzeiro.

Foi gasto também quase R$ 2 mil em uma grande loja de departamento conhecida por ter estabelecimentos em diversos pontos de Madrid (El Corte Inglês). Dentre os gastos está também incluído quase R$ 3 mil pagos a um estabelecimento de "dança e bebida".

Outros quase R$ 500 foram gastos no cartão corporativo de Wagner Pires de Sá em um free shop conhecido (Dufry). Esse tipo de loja, situada em salas de embarque e desembarque de aeroportos, vende produtos sem a aplicação de certos impostos. Estabelecimentos muito procurados por quem faz viagens internacionais.

Encontro com dirigentes do Real

Uma das justificativas da viagem de Wagner Pires de Sá à Espanha em maio de 2018 foi o encontro com dirigentes do Real Madrid para conversar sobre a renovação contratual do volante Lucas Silva, à época emprestado ao Cruzeiro.

Um dos dirigentes do Real Madrid citados à época como um dos participantes dessa reunião disse em conversa com o Hoje em Dia na última quinta-feira que nunca conversou com Wagner Pires de Sá ou Sérgio Nonato.

Mas de acordo com apurações do Hoje em Dia a reunião aconteceu sim, tendo como interlocutor entre Cruzeiro e Real Madrid o famoso empresário Jorge Mendes, português, responsável por agenciar a carreira de Cristiano Ronaldo. O clube celete teria compromissos financeiros com o empresário por causa desse serviço prestado. O que não se sabe, até então, é se os valores foram pagos.

Cartão corporativo

Os gastos de Wagner Pires de Sá nos cartões corparativos do Cruzeiro tiveram outros capítulos. Na última segunda tornaram-se públicas as despesas de viagem particular do ex-presidente celeste pagas com dinheiro do caixa do clube.

Wagner viajou no começo de 2019 para a Bahia e gastou mais de R$ 13 mil, arcando com hospedagem, alimentação e até serviços hospitalares. Além e quase R$ 90 mil pagos com gastos em restaurantes e bares, principalmente em Belo Horizonte, entre 2017 e 2019.

A reportagem tentou contato com os dois ex-dirigentes citados na matéria, mas nenhum atendeu aos chamados telefônicos.