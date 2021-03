Artilheiro do Cruzeiro em 2020 – com seis gols, tendo jogado somente parte da Série B do Brasileiro –, Rafael Sóbis começou a temporada 2021 ostentando a camisa 10 e como um dos líderes do time. No entanto, a situação mudou. De referência do ataque, se tornou mero coadjuvante sob o comando de Felipe Conceição.

As seis partidas da Raposa com o treinador podem ser divididas em três fases na saga do atacante. Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o avante foi titular e atuou durante todo o tempo contra Uberlândia e Caldense: foram 98 minutos no empate em 1 a 1 no Parque do Sabiá (deu a assistência para o gol de Cáceres), e 101 na derrota por 1 a 0 para a Veterana, no Mineirão.

Já nos dois duelos seguintes, deixou o campo de jogo no intervalo, cedendo o lugar a Marcelo Moreno. No triunfo por 2 a 0 em cima da URT, no Estadual, esteve em campo por 48 minutos; já no empate em 1 a 1 com o São Raimundo (RR), no Amigão, pela Copa do Brasil, atuou por 47.

Os dois confrontos mais recentes mostram um Sóbis pouco aproveitado por Conceição. Reserva ante o Athletic, ingressou aos 39 do segundo tempo, quando a partida já apontava 1 a 0 para os celestes, e permaneceu no gramado por dez minutos.

Contra o América, nesse domingo (21), também como suplente, jogou os 15 minutos finais (dos 36 aos 51 da etapa complementar) do revés por 1 a 0, no Independência.

Daqui para frente, a luta de Sóbis é dupla: tentar colaborar com o Cruzeiro, independentemente do tempo em que estiver em campo, e reconquistar a titularidade, seja na condição de ponta, falso 9 ou mesmo de meia.

Sóbis em campo neste início de temporada:

Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro – Titular – 98 minutos em campo

Cruzeiro 0 x 1 Caldense – Titular - 101 minutos em campo

URT 0 x 2 Cruzeiro – Substituído no intervalo – 48 minutos em campo

São Raimundo (RR) 1 x 1 Cruzeiro – Substituído no intervalo – 47 minutos em campo

Cruzeiro 1 x 0 Athletic – Entrou no segundo tempo – 10 minutos em campo

América 1 x 0 Cruzeiro – Entrou no segundo tempo – 15 minutos em campo