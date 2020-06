Alexandre Minardi era técnico do atletismo do Cruzeiro quando a modalidade foi encerrada pela gestão Wagner Pires de Sá, no fim de 2018. Demitido por justa causa por críticas feitas ao então diretor geral da antiga presidência, Minardi deve voltar ao clube no ano que vem. É que o novo presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, anunciou o retorno da equipe de atletismo no ano do centenário azul (2021).

O anúncio da retomada das atividades do departamento de atletismo gerou "imensa felicidade" em Minardi, que por 34 foi funcionário do Cruzeiro antes de ser desligado do quadro de colaboradores. "Um sonho realizado. Estou feliz demais, muito feliz. Não sei nem o que dizer", disse apenas ao atender a ligação da reportagem do Hoje em Dia.

No dia 30 de dezembro de 2018, último ato da equipe de atletismo do Cruzeiro, na prova São Silvestre daquele ano, Alexandre Minardi foi gravado nos bastidores da corrida no momento em que criticava um ex-dirigente da Raposa.

“Anotem esse nome, Sérgio Nonato. Foi ele que acabou com a equipe de atletismo do Cruzeiro (...) Hoje ele ganhou o cargo de diretor-geral, manda mais do que o presidente (à época Wagner Pires de Sá). Ele manda na sede, manda no clube social, manda na Toca I, Toca II, Sede Campestre”, criticou naquela ocasião.

"A justiça divina tarda, mas não falha. Estou muito feliz, era o meu sonho. Logo que acabou o atletismo por causa daquela corja que assaltou o Cruzeiro, eu estive no escritório do Sérgio Santos Rodrigues. Eu pedi que, se um dia ele fosse presidente do clube, que fizesse o atletismo voltar. E ele me disse que seria a primeira coisa que faria. Cumpriu a promessa, mas só não voltou com a modalidade ainda por causa da pandemia do coronavírus", contou Minardi.

No dia 24 de maio, três dias após a eleição de Sérgio Santos Rodrigues para presidente do Cruzeiro, Alexandre Minardi usou seu Facebook para desabafar sobre o atletismo cruzeirense.

"Meus caros Amigos e Amigas estou sumido do Facebook pois se as coisas já estavam difíceis antes desta PRAGA do Corona Vírus imagine agora com essa PESTE. Eu particularmente confesso que não estou aguentando mais essa agonia e com muitas SAUDADES DAS CORRIDAS quando a gente corria com prazer e muita Alegria com a camisa do Cruzeiro, que infelizmente hoje NÃO EXISTE mais. Mas tenho muita Fé que assim que acabar essa Pandemia, nosso novo Presidente: DR. SÉRGIO SANTOS RODRIGUES, voltará com a Equipe novamente para Alegria de todos nós e fortalecer o Atletismo Mineiro e Brasileiro. Amém!!!!! Amém!!!! Amém!!! Fiquem todos com Deus e um grande abraço do Técnico e Amigo: Alexandre Luiz Minardi. PAZ E BEM!!!!! Xô covid 19 deixe o BRASIL e o Mundo em Paz!!!!! (sic)", publicou.

Agradecimento

O ex-treinador, que deve retomar o seu posto no ano que vem, fez um agradecimento aos empresários donos da Bem Protege, empresa que patrocina o Cruzeiro e que vai bancar o projeto do atletismo a partir de 2021, ano de centenário cruzeirense.

"O meu plano é fazer um Cruzeiro mais forte do que antes. Se Deus quiser. Eu estou muito feliz e quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Bem Protege, ao Gleidson, ao Ismael (diretores da empresa), meu muitíssimo obrigado pelo patrocínio. Estou numa felicidade. Eu vibrei, sou muito emotivo, vibrei tanto que parecia que o Cruzeiro marcava um gol na Libertadores, parecendo que o Cruzeiro vencia à São Silvestre. Minha esposa ficou maluca, perguntando o que que estava acontecendo por causa de tamanha a minha alegria. Alegria demais. Agradeço muito. E prometo à torcida, vou fazer das tripas coração para o atletismo dar mais vitórias do que antes", finalizou.