Pouco depois de o Atlético conhecer seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense, o lateral-direito Mariano, campeão brasileiro com o tricolor em 2010, falou a respeito do embate com seu ex-clube. Para o jogador, será um confronto de “igual para igual”.

O primeiro duelo será disputado no Rio de Janeiro, e o segundo, no Mineirão. Datas e horários ainda serão definidos.

“Sabemos da grandeza do Fluminense, que vem crescendo e passou também no mata-mata da Libertadores. Será de igual para igual. Vamos estudar o Fluminense quando a partida estiver mais próxima, e o Fluminense fará o mesmo. Sabemos dos jogadores que temos e vamos seguir confiantes nos torneios que estamos disputando”, disse Mariano.

O lateral enfatiza que o Alvinegro precisa manter ou melhorar o nível de atuações para tantos desafios de caráter decisivo.

"A gente vem numa crescente muito boa também; terminamos julho sem derrota. Isso tem que ser exaltado. Tivemos um primeiro tempo ruim contra o Bahia (no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil), mas no geral nos classificamos. Temos que exaltar o que estamos fazendo de bom”, comentou.