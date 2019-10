O atacante Rafael Papagaio não veste mais a camisa do Atlético, mas o jogador não esquecerá tão fácil de sua passagem pelo clube alvinegro. Atualmente emprestado ao Goiás, o centroavante que pertence ao Palmeiras foi flagrado no exame antidoping em uma partida do Galo na Copa Sul-Americana.

Segundo uma fonte ligada ao Atlético, Papagaio falhou no exame antidoping antes da primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Colón-ARG. A substância detectada na urina do jogador, em apuração conjunta do jornal Hoje em Dia e da Rádio Itatiaia, foi a Hidroclorotiazida, um diurético proibido pela Agência Antidopagem Mundial (WADA).

O Atlético não se pronunciou oficialmente ainda, mas em caso de punição apenas o atleta sofreria sanções, e não o clube. A reportagem tentou contato com a assessoria particular Rafael Papagaio, mas o assessor não atendeu a ligação.

A reportagem também tentou contato com a assessoria de imprensa do Goiás, atual clube de Rafael Papagaio. A responsável também não atendeu a ligação.