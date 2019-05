O atacante Neymar fez exames de imagem na noite desta terça-feira, em Teresópolis (RJ), que descartaram lesão grave no joelho esquerdo. O jogador do Paris Saint-Germain sentiu dores no local após chutar uma bola a gol com a perna esquerda no treino no período da tarde, na Granja Comary.



Na quarta-feira pela manhã, o atacante será reavaliado pelo departamento médico da seleção brasileira. É possível que Neymar participe do treino da tarde ou seja poupado.



O lance aconteceu já nos minutos finais do treinamento, uma atividade realizada em metade do campo sob orientação do técnico Tite. Mancando, Neymar deixou a atividade mais cedo.



Neymar sentiu dores no joelho sem aparentemente ser tocado; ele chutou a gol de dentro da área, com Thiago Silva à frente. Logo depois da finalização, o atacante fez feição de dor, segurou o joelho esquerdo e começou a mancar, deixando o campo caminhando. Pouco depois, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, foi até o atacante. Após uma rápida conversa, os dois deixaram o campo



Neymar se apresentou à seleção brasileira no sábado. Ele treinou com bola no mesmo dia e no domingo, antes de folga geral para os jogadores. Nesta terça, ele fazia o terceiro trabalho com o grupo na preparação para a Copa América quando sentiu o incômodo no joelho.